胡文英曬上空辣照 多次同框鄧佳華被問「合拍AV真假？」親解答

58歲美魔女胡文英身材辣，6日曬出第電子寫真書第二集，以綁帶遮重點部位、上空入鏡以手遮重點等大尺度照，並開放網友以「寫真書」來索取言連結，不少人讚她身材好，但也有網友提起她和網紅鄧佳華同框以及曾答應拍攝《華根上英》一事，直言「可是你跟鄧佳華拍偏」、「沒興趣了」，還問道「影片到底真還是假不要再那邊騙人」，胡文英則明確回應道：「沒有拍成人片」，而鄧佳華也現身留言區寫下「我會保護文英」。

胡文英早前曾答應鄧佳華拍攝《華根上英》引人討論，日前有網友PO出逛夜市捕獲兩人同框畫面，其中鄧佳華穿著超短上衣露腰又露背，網友形容他「變裝」，胡文英看到後親曝和鄧佳華同框正面照，表示鄧佳華穿的衣服其實就是她借給他的，直呼：「我快被他笑死，印證了只要你不尷尬尷尬的就是別人」，兩人關係看來相當不錯。而網友更好奇到底是否和鄧佳華拍成人片？胡文英6日親自給出答案。

胡文英和鄧佳華逛夜市。圖／截自臉書／胡文英

胡文英回應網友影片問題。圖／截自臉書／胡文英

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