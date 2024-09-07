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汪建民化療9次奏效！曝好消息「腫瘤變小」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
汪建民認真分享抗癌心情。圖／年代提供
汪建民認真分享抗癌心情。圖／年代提供

汪建民日前驚傳罹患肺腺癌第四期，接受多次化療體重暴瘦12公斤，且癌細胞擴散至骨頭及腦部等處。汪建民近日錄製「聚焦2.0」時，必須杵著拐杖才能緩慢行走，外貌與身材都與過去健康時期有明顯差異，汪建民表示：「抗癌期間完全沒胃口也難以進食，瘦到不成人形」，老朋友看到他的病態都感到心疼不已。

汪建民在「聚焦2.0」中承認犯下錯誤，他從年輕時期就有習慣性咳嗽，當時年輕力壯不以為意、並未積極就醫，直至2023年11月背部突然疼痛難耐，還拖延一個月才到胸腔科看診，發現時竟已罹患肺腺癌，且擴散至頸椎、腦部及骨頭。

歷經9次化療與75次電療，汪建民不僅暴瘦12公斤，化療副作用讓他骨頭痛到難以行走，甚至因開刀脖子也難以轉動，直呼「抗癌過程非常辛苦」，但汪建民也同步送上好消息，表示腫瘤已從9公分縮小到3公分以下，抗癌之路有顯著進步。

汪建民罹癌前生活習慣良好，不菸不酒、還自行下廚飲食控管，對於罹患肺腺癌讓他相當納悶，與醫師討論後發現這與家族史有關，因汪建民母親罹患淋巴癌，父親則是血癌，汪建民說：「曾陪伴母親一同抗癌，所以這次罹癌我並不慌張。」

面對基因遺傳只能努力對抗，營養師許瓊月則提醒民眾，下廚時別等到油冒煙才將食材下鍋，或不洗鍋子直接炒下一道菜，以免踩到「肺癌地雷」，相關內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道。

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汪建民透露病情有好轉。圖／年代提供
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汪建民罹癌後苦不堪言。圖／年代提供
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