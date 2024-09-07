Linkin Park 聯合公園宣佈回歸！主唱查斯特離世7年 新主唱曝光

美國搖滾天團「聯合公園（Linkin Park）」曾創造無數搖滾經典，更多次來台演唱，但在主唱查斯特班寧頓於2017年身亡之後一切行程停擺，團員們也各自單飛發展事業，沒想到6日官方網站突然宣布聯合公園正式回歸並會在2025年展開巡演，新任主唱也確定是女搖滾歌手艾蜜莉阿姆斯壯，並將於11月15日發行新專輯。

聯合公園宣布重組，也發行全新單曲「The Emptiness Machine」，為新專輯「From Zero」暖身，其實在查斯特離世之後，聯合公園的一切活動就已停擺，如今不僅要發行新專輯，更會在明年發行一連串巡迴演唱，分別前往洛杉磯、紐約、倫敦以及首爾等城市開唱。

麥克篠田身為聯合公園昔日的雙主唱之一， 同時也一直是樂團的音樂總製作人，曾在2018年發行專輯緬懷離世的多年好友查斯特，而他也對這次的重新出發感到興奮，「我們對新舊團員、朋友、家人和粉絲都充滿了深深的感激之情，也為聯合公園多年來的成就感到自豪」，也稱讚新任主唱艾蜜莉、鼓手布里頓，「我們與他們共事的時間越長，就越欣賞他們的才華」。

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