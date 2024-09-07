快訊

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

柯文哲家前放炮還辱柯媽 中年婦到案前態度丕變疑落跑

Linkin Park 聯合公園宣佈回歸！主唱查斯特離世7年 新主唱曝光

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
搖滾天團「聯合公園」宣布正式回歸，新主唱將由艾蜜莉阿姆斯壯擔任（左四）。圖／摘自X
搖滾天團「聯合公園」宣布正式回歸，新主唱將由艾蜜莉阿姆斯壯擔任（左四）。圖／摘自X

美國搖滾天團「聯合公園（Linkin Park）」曾創造無數搖滾經典，更多次來台演唱，但在主唱查斯特班寧頓於2017年身亡之後一切行程停擺，團員們也各自單飛發展事業，沒想到6日官方網站突然宣布聯合公園正式回歸並會在2025年展開巡演，新任主唱也確定是女搖滾歌手艾蜜莉阿姆斯壯，並將於11月15日發行新專輯。

聯合公園宣布重組，也發行全新單曲「The Emptiness Machine」，為新專輯「From Zero」暖身，其實在查斯特離世之後，聯合公園的一切活動就已停擺，如今不僅要發行新專輯，更會在明年發行一連串巡迴演唱，分別前往洛杉磯、紐約、倫敦以及首爾等城市開唱。

麥克篠田身為聯合公園昔日的雙主唱之一， 同時也一直是樂團的音樂總製作人，曾在2018年發行專輯緬懷離世的多年好友查斯特，而他也對這次的重新出發感到興奮，「我們對新舊團員、朋友、家人和粉絲都充滿了深深的感激之情，也為聯合公園多年來的成就感到自豪」，也稱讚新任主唱艾蜜莉、鼓手布里頓，「我們與他們共事的時間越長，就越欣賞他們的才華」。

編輯推薦

相關新聞

Linkin Park 聯合公園宣佈回歸！主唱查斯特離世7年 新主唱曝光

美國搖滾天團「聯合公園」曾創造無數搖滾經典，更多次來台演唱，但在主唱查斯特班寧頓於2017年身亡之後一切行程停擺，團...

帥兒「德德」18歲生日！鄭運鵬首回應結婚傳聞：我不是先上車後補票

有「台版車銀優」美名的前立委鄭運鵬之子德德18歲了。德德4日發文宣布「成年啦，今天開始我是大人了！」，並祝自己18歲生日快樂。昨（5）日鄭運鵬突然談起當年結婚的趣聞，強調「我不是先上車後補票」。

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

美食節目出外景最怕碰到被人質疑插隊！7月有網友爆料，《型男大主廚》節目在夜市錄影卻當場插隊，而主持人正是曾國城，當時節目組小編立刻出面致歉。如今節目播出，畫面曝光後引發熱議！

子瑜〈Run Away〉MV大公開！連換造型秀暗黑性感 每一幀都美到不行

台南女孩子瑜（周子瑜）隨團體TWICE出道9年終於迎來solo出輯，新歌MV〈Run Away〉從預告就引爆話題...

邰智源鬆口認《木曜4超玩》6大金剛退役 最後合體作品曝

網路節目《木曜4超玩》去年傳出全體工作人員出走，後來則鮮少看到初代成員合體錄影。對此，阿良昨（5）日則出面坦言，「木曜一代軍」KID、坤達等人已經退役。

《木曜4超玩》一軍全退役？阿部瑪莉亞也是「被退出」感錯愕：看新聞才知道

邰智源領軍主持人氣YouTube節目《木曜4超玩》，5日和製作人阿良直播脫口「木曜一軍已退役」，讓人感到意外，被視為一軍的阿部瑪莉亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。