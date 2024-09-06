快訊

柯文哲收押禁見…陳佩琪9月門診全停到退休 北市聯醫證實了

近百人聚集北所外陪伴阿北 新北警方舉牌警告：行為違法

科技股跌勢難止！美股那指早盤跌0.9% 台積電ADR跌2.4%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

子瑜〈Run Away〉MV大公開！連換造型秀暗黑性感 每一幀都美到不行

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment
子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment

台南女孩子瑜（周子瑜）以JYP娛樂女團TWICE成員出道，精緻美貌常登盤點女神的排行榜，個性溫和可愛擁有高人氣，隨團體出道9年終於迎來solo出輯，新歌〈Run Away〉MV從預告就引爆話題，而她5日現身在首爾舉辦的發行記者會，今（6）日個專《abouTZU》正式發行，完整MV大公開，成熟魅力美出新高度，也對子瑜的音色感到驚艷。

「abouTZU」MV中，子瑜連換不同衣服，吊帶露香肩、高衩長裙秀美腿，成熟魅惑，MV還呈現「男友視角」、男主角趴在子瑜腿上等互動畫面，讓網友看到子瑜從可愛女孩成為輕熟女並帶來不同於以往暗黑性感的一面。

而MV曝光後瀏覽人次迅速破百萬並持續上漲，網友大讚子瑜的獨特音色與舞姿，稱新歌編曲讓人聽了上癮，子瑜零死角美貌更讓MV美到每個畫面都截出來當桌布，網友直呼看到子瑜的成長且終於等到她solo，真的很開心。

編輯推薦

子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment
子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment

子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment
子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment

子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment
子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment

子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment
子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment

子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment
子瑜solo出輯新歌〈Run Away〉MV大公開，美套造型都美到不行。圖／截自YouTube／JYP Entertainment

相關新聞

帥兒「德德」18歲生日！鄭運鵬首回應結婚傳聞：我不是先上車後補票

有「台版車銀優」美名的前立委鄭運鵬之子德德18歲了。德德4日發文宣布「成年啦，今天開始我是大人了！」，並祝自己18歲生日快樂。昨（5）日鄭運鵬突然談起當年結婚的趣聞，強調「我不是先上車後補票」。

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

美食節目出外景最怕碰到被人質疑插隊！7月有網友爆料，《型男大主廚》節目在夜市錄影卻當場插隊，而主持人正是曾國城，當時節目組小編立刻出面致歉。如今節目播出，畫面曝光後引發熱議！

子瑜〈Run Away〉MV大公開！連換造型秀暗黑性感 每一幀都美到不行

台南女孩子瑜（周子瑜）隨團體TWICE出道9年終於迎來solo出輯，新歌MV〈Run Away〉從預告就引爆話題...

邰智源鬆口認《木曜4超玩》6大金剛退役 最後合體作品曝

網路節目《木曜4超玩》去年傳出全體工作人員出走，後來則鮮少看到初代成員合體錄影。對此，阿良昨（5）日則出面坦言，「木曜一代軍」KID、坤達等人已經退役。

《木曜4超玩》一軍全退役？阿部瑪莉亞也是「被退出」感錯愕：看新聞才知道

邰智源領軍主持人氣YouTube節目《木曜4超玩》，5日和製作人阿良直播脫口「木曜一軍已退役」，讓人感到意外，被視為一軍的阿部瑪莉亞...

郭台銘帶全家遊歐洲「3天換1城市」！曾馨瑩洩心聲：其實頗累

曾馨瑩嫁給鴻海集團創辦人郭台銘後，育有2女1男。今年暑假夫妻倆則帶著小孩走訪4個國家，順便慶祝結婚14週年。近日曾馨瑩分享旅遊心得，直言「其實頗累的。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。