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子瑜〈Run Away〉MV大公開！連換造型秀暗黑性感 每一幀都美到不行
台南女孩子瑜（周子瑜）以JYP娛樂女團TWICE成員出道，精緻美貌常登盤點女神的排行榜，個性溫和可愛擁有高人氣，隨團體出道9年終於迎來solo出輯，新歌〈Run Away〉MV從預告就引爆話題，而她5日現身在首爾舉辦的發行記者會，今（6）日個專《abouTZU》正式發行，完整MV大公開，成熟魅力美出新高度，也對子瑜的音色感到驚艷。
「abouTZU」MV中，子瑜連換不同衣服，吊帶露香肩、高衩長裙秀美腿，成熟魅惑，MV還呈現「男友視角」、男主角趴在子瑜腿上等互動畫面，讓網友看到子瑜從可愛女孩成為輕熟女並帶來不同於以往暗黑性感的一面。
而MV曝光後瀏覽人次迅速破百萬並持續上漲，網友大讚子瑜的獨特音色與舞姿，稱新歌編曲讓人聽了上癮，子瑜零死角美貌更讓MV美到每個畫面都截出來當桌布，網友直呼看到子瑜的成長且終於等到她solo，真的很開心。
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