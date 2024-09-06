《木曜4超玩》一軍全退役？阿部瑪莉亞也是「被退出」感錯愕：看新聞才知道
邰智源領軍主持人氣YouTube節目《木曜4超玩》，5日和製作人阿良直播脫口「木曜一軍已退役」，讓人感到意外，被視為一軍的阿部瑪莉亞，也於Threads發文表示看到新聞才知情，很錯愕。
阿部瑪莉亞今日下午於Threads發文寫下「從網路新聞得知和自己有關的事...這什麼時代？？？」，被視為是回應今早爆出《木曜4》一軍主持人退役一事，網友則留言「原來大家都是被離開？」、「我也看不懂木曜在幹嘛？？？」、「亂放話？」，認為這種事應該要大家商量好才公開。
而同被視為一軍的坤達、KID則早透過經紀人表示「沒收到通知」，澄清沒有要退出。
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