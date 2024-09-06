帥兒「德德」18歲生日！鄭運鵬首回應結婚傳聞：我不是先上車後補票
有「台版車銀優」美名的前立委鄭運鵬之子德德18歲了。德德4日發文宣布「成年啦，今天開始我是大人了！」，並祝自己18歲生日快樂。昨（5）日鄭運鵬突然談起當年結婚的趣聞，強調「我不是先上車後補票」。
鄭運鵬透露，當時還是新科立委加上第一次結婚，難免考量得多，例如要不要宴客、要不要收禮等等，畢竟宴客桌數多、不收禮的話，他又沒有那個財力，但桌數少的話又會怕對沒邀請到的親友失禮，「所以決定體貼不打擾大家，不請客不收禮，只簡單發喜糖給媒體朋友當作通知。」
不料，當年他結婚後卻傳出了幾個謠言，外界除了瘋狂猜測另一半的性別、身分外，還有人認為「鄭運鵬一定先有後婚，所以不敢公開」。事隔19年，鄭運鵬首度回應當年的傳聞，還強調兒子的出生日期與結婚超過十個月，「至少證明不是先上車後補票。」
發文一出，網友們紛紛留言笑說：「別難過，下次結婚就有經驗了」、「可以補辦婚禮收禮金了（X」、「真的是暖男欸」、「結婚登記不宴客很好啊！省事省錢」、「現在可以補辦，大家肯定很想參加....」、「你這一說我才想起只聽過你戀愛的煩惱沒吃過你喜酒」、「結婚生小孩跟是不是喜歡男生，也是不牴觸啦～」。
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