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《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
《型男大主廚》節目7月份到高雄六合夜市錄影，遭爆插隊買小吃，如今節目畫面曝光。圖／摘自YT
《型男大主廚》節目7月份到高雄六合夜市錄影，遭爆插隊買小吃，如今節目畫面曝光。圖／摘自YT

美食節目出外景最怕碰到被人質疑插隊！7月有網友爆料，《型男大主廚》節目在夜市錄影卻當場插隊，而主持人正是曾國城，當時節目組小編立刻出面致歉。如今節目播出，畫面曝光後引發熱議！

《型男大主廚》7月份到高雄六合夜市出外景，當時有網友出面爆料節目組插隊買小吃，如今節目播出也還原當時現況。

畫面中，只見《型男大主廚》團隊走到一攤大腸包小腸的攤販前，點餐時還先問一旁的民眾：「你們點好了嗎？」大家都回答：「點好了。」團隊甚至還向後面的人群確認：「所以後面沒有人排隊嘛對不對？」只見人群中有人回答說：「沒有了」，團隊人員才向老闆點餐。

此外，節目中另一組團隊來到鐵板炒飯攤位，點餐前也先向一旁民眾確認：「有人在排隊嗎？」聽到民眾回答說：「有」，對此團隊則表示：「先給等的人喔，我們沒關係喔。」

節目組也將畫面片段放上網，但有網友則認為「製作單位是故意剪出來澄清自己不是插隊仔的嗎？」、「原來有錄影到，不是回答沒人排隊嗎」；但也有網友出面替節目組說話，「只是為了罵而罵吧！人家明明就有問有沒有排隊，確定有看節目欸？」、「31:41 哪邊有插隊？」。

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