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邰智源鬆口認《木曜4超玩》6大金剛退役 最後合體作品曝

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
邰智源坦承「木曜4超玩」初代成員已退役。圖／華貴娛樂提供
邰智源坦承「木曜4超玩」初代成員已退役。圖／華貴娛樂提供

網路節目《木曜4超玩》去年傳出全體工作人員出走，後來則鮮少看到初代成員合體錄影。對此，邰智源、阿良昨（5）日則出面回應此事，坦言「木曜一代軍」已經退役。

邰智源昨天與阿良在直播中聊天，被問道：「木曜的一代軍已經退役了？」他則是思考了一下才說：「我覺得可以。」並強調「我們跟過去告別，但不代表再見。我們只是把過去做一個好好的告別，我們才有更多新的東西出現，不然會一直被卡在這個地方。」

去年換團隊後，有網友抱怨「越看越難過」、「越來越難看」。對此，邰智源也大方回應：「不好看你就不要看，好看你就看一下，只有一個人也會做下去！」

此外，阿良直播後也發文坦承，「木曜4超玩」全員客串《正港分局》是6大金剛最後一個作品，直言「節目不可能一直做到最後都不換人，會換人也是預料之內，邰哥自己也一定有很多隱情說不出來」、「雖然有時要請假，但不可能都不來啦，終於肯直接說都換了也好，不要讓老粉期待」。

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阿良在threads上發文。圖/摘自threads
阿良在threads上發文。圖/摘自threads

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