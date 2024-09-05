德德18歲生日曬帥照嗨喊：我是大人了！老爸鄭運鵬：是在機車什麼

有「台版車銀優」美名的前立委鄭運鵬之子德德18歲了。

德德4日發文宣布「成年啦，今天開始我是大人了！」，並祝自己18歲生日快樂。

德德還曬出生日獲得的「機車」 照， 不過他其實還沒有駕照，表示等考完試就可以去考駕照了。

而德德和機車帥氣擺拍，老爸鄭運鵬也沒缺席，被捕捉到已騎上機車的模樣，德德還喊話老爸：「你在對我的車幹什麼」。鄭運鵬也不忘在德德貼文下搞笑留言：「不過是個生日而已，是在機車什麼！」

德德分享拍攝機車廣告照。圖／截自IG／derder0904

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