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Sandy曬孕肚照又圓又大 懷胎9月吐心境「我現在追求什麼⋯？」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Sandy（吳姍儒）分享正面孕肚照。圖／截自IG／sandywis
Sandy（吳姍儒）分享正面孕肚照。圖／截自IG／sandywis

Sandy（吳姍儒）今年4月開心宣布懷二寶喜訊，平時常分享生活感受的她，今（5）日分享心靈雞湯文，也大方曬出正面孕肚照。

Sandy公開穿著細肩帶睡衣自拍照，另一張則是穿著無袖白衣坐在桌前，孕肚又圓又大。網友大讚Sandy「好美的孕婦」、「最漂亮的媽咪」、「太正」。

而Sandy分享心境，自問：「我現在追求什麼⋯？」，也體悟到「或許，我現在最喜歡的就是從容吧！」表示就是一種「一種又ㄌㄤ又鬆弛又自然自信自在」的美好狀態。同樣已為人母的好友黃小柔則認同「女人最美的態度就是 從容」，好友阿本也留言「美美的～好暖的體悟」。

Sandy主持《Talk Talk秀台語》，錄製最後一集時她已請假待產，而10月金鐘獎頒獎典禮將是Sandy產後大型活動，她早前受訪笑說屆時會和月子中心請假出來主持。

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