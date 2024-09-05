Sandy曬孕肚照又圓又大 懷胎9月吐心境「我現在追求什麼⋯？」
Sandy（吳姍儒）今年4月開心宣布懷二寶喜訊，平時常分享生活感受的她，今（5）日分享心靈雞湯文，也大方曬出正面孕肚照。
Sandy公開穿著細肩帶睡衣自拍照，另一張則是穿著無袖白衣坐在桌前，孕肚又圓又大。網友大讚Sandy「好美的孕婦」、「最漂亮的媽咪」、「太正」。
而Sandy分享心境，自問：「我現在追求什麼⋯？」，也體悟到「或許，我現在最喜歡的就是從容吧！」表示就是一種「一種又ㄌㄤ又鬆弛又自然自信自在」的美好狀態。同樣已為人母的好友黃小柔則認同「女人最美的態度就是 從容」，好友阿本也留言「美美的～好暖的體悟」。
而Sandy主持《Talk Talk秀台語》，錄製最後一集時她已請假待產，而10月金鐘獎頒獎典禮將是Sandy產後大型活動，她早前受訪笑說屆時會和月子中心請假出來主持。
更多推薦
▪江蕙雙十復出開唱遭酸民炎上 30年密友方文琳吐實情
▪72歲金士傑拍戲驚曝癱軟危險！演員嚇壞：擔心失去他
▪王柏傑酒駕遭判刑 張孝全盼檢討：吹完比較安全
▪愷樂無預警生子當媽 「弟弟」親曝近況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言