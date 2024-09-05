快訊

美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

柯文哲遭羈押…黃國昌曝與館長通過電話 再喊話長期抗戰新威權

剛說女兒留學「每年學費370萬」！彈頭遭爆「根本沒出錢」親回應

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
彈頭（右）曾透露女兒的留學學費每年要370萬台幣。圖／美秀創意提供
彈頭（右）曾透露女兒的留學學費每年要370萬台幣。圖／美秀創意提供

南拳媽媽彈頭宋健彰愛女卉晴8月赴瑞士念高中，女兒出國當天他在上海演出，只能強忍淚崩情緒繼續工作，更透露女兒的學費要370萬左右。如今卻遭爆料，其實女兒出國唸書的錢都是由前妻的男友所支付，彈頭根本沒出錢，對此他稍早出面回應。

前幾日，彈頭才剛透露女兒出國讀高中的消息，並表示當天有工作他無法送機，只能強忍淚水堅強工作。據《壹蘋新聞網》報導，彈頭並沒有幫女兒支付出國相關費用，舉凡住宿、學費、機票等，全都是由前妻的男友幫忙支付。

據《TVBS新聞網》報導，彈頭被問及此事並沒有正面回應，只稱「女兒從小到大念私立學校，出錢當然是有的」，強調自己對女兒的照顧是一輩子的。

延伸閱讀

蔡阿嘎老婆「二伯」去年花百萬裝修！「400坪倉庫沒了」悲吐心聲

女星曝3歲女「1天讀2所幼稚園」 如廁、吃飯、睡覺都車上解決

健康亮紅燈！72歲李亞萍驚傳突住院、靠輪椅代步

17歲《與惡》喬喬長大了！洩「超美近況」網友驚呆

相關新聞

郭台銘帶全家遊歐洲「3天換1城市」！曾馨瑩洩心聲：其實頗累

曾馨瑩嫁給鴻海集團創辦人郭台銘後，育有2女1男。今年暑假夫妻倆則帶著小孩走訪4個國家，順便慶祝結婚14週年。近日曾馨瑩分享旅遊心得，直言「其實頗累的。」

剛說女兒留學「每年學費370萬」！彈頭遭爆「根本沒出錢」親回應

南拳媽媽彈頭宋健彰愛女卉晴8月赴瑞士念高中，女兒出國當天他在上海演出，只能強忍淚崩情緒繼續工作，更透露女兒的學費要370萬左右。如今卻遭爆料，其實女兒出國唸書的錢都是由前妻的男友所支付，彈頭根本沒出錢，對此他稍早出面回應。

健康亮紅燈！72歲李亞萍驚傳突住院、靠輪椅代步

余天、李亞萍的愛女余苑綺2年前病逝，夫婦一度走不出喪女之痛，未料今年陳鑒（Gary）涉及詐騙遭到收押，讓夫婦更是痛心。近來傳出72歲的李亞萍健康狀況不佳，一度傳出住院、靠輪椅代步。

德德18歲生日曬帥照嗨喊：我是大人了！老爸鄭運鵬：是在機車什麼

有「台版車銀優」美名的前立委鄭運鵬之子德德18歲了...

Sandy曬孕肚照又圓又大 懷胎9月吐心境「我現在追求什麼⋯？」

Sandy（吳姍儒）今年4月開心宣布懷二寶喜訊，平時常分享生活感受的她，今（5）日分享心靈雞湯文，也大方曬出正面孕肚照...

孫其君被爆當家教「淡出演藝圈」 親揭實情：在預備更好的作品

孫其君今日下午分享報導，表示他其實一直都有在教英文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。