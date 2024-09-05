剛說女兒留學「每年學費370萬」！彈頭遭爆「根本沒出錢」親回應

南拳媽媽彈頭宋健彰愛女卉晴8月赴瑞士念高中，女兒出國當天他在上海演出，只能強忍淚崩情緒繼續工作，更透露女兒的學費要370萬左右。如今卻遭爆料，其實女兒出國唸書的錢都是由前妻的男友所支付，彈頭根本沒出錢，對此他稍早出面回應。

前幾日，彈頭才剛透露女兒出國讀高中的消息，並表示當天有工作他無法送機，只能強忍淚水堅強工作。據《壹蘋新聞網》報導，彈頭並沒有幫女兒支付出國相關費用，舉凡住宿、學費、機票等，全都是由前妻的男友幫忙支付。

據《TVBS新聞網》報導，彈頭被問及此事並沒有正面回應，只稱「女兒從小到大念私立學校，出錢當然是有的」，強調自己對女兒的照顧是一輩子的。

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