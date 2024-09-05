健康亮紅燈！72歲李亞萍驚傳突住院、靠輪椅代步
余天、李亞萍的愛女余苑綺2年前病逝，夫婦一度走不出喪女之痛，未料今年陳鑒（Gary）涉及詐騙遭到收押，讓夫婦更是痛心。近來傳出72歲的李亞萍健康狀況不佳，一度傳出住院、靠輪椅代步。
據《三立新聞網》報導，李亞萍過去一直有氣喘，近幾年因為年紀漸長，關節痛到無法走路、下樓，就醫檢查後醫生診斷是肌膜炎導致軟骨磨損，無法開刀只能靠藥物減緩疼痛，起先只能靠輪椅代步，目前已好轉可走路，但下樓仍相當吃力。
此外，李亞萍也透露相當思念逝世的愛女余苑綺，現在每晚都睡在女兒的房間，每個月會去墓園探望余苑綺。她坦言，如今最放心不下的就是余苑綺的小孩，只求能每週探望孩子就好。
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