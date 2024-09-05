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郭台銘帶全家遊歐洲「3天換1城市」！曾馨瑩洩心聲：其實頗累

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
曾馨瑩嫁給鴻海集團創辦人郭台銘後，育有2女1男。今年暑假夫妻倆則帶著小孩走訪4個國家，順便慶祝結婚14週年。 圖/摘自IG
曾馨瑩嫁給鴻海集團創辦人郭台銘後，育有2女1男。今年暑假夫妻倆則帶著小孩走訪4個國家，順便慶祝結婚14週年。 圖/摘自IG

曾馨瑩嫁給鴻海集團創辦人郭台銘後，育有2女1男。今年暑假夫妻倆則帶著小孩走訪4個國家，順便慶祝結婚14週年。近日曾馨瑩分享旅遊心得，直言「其實頗累的。」

曾馨瑩昨（4日）在IG上發文，透露今年暑假朋友邀約，全家飛了好幾個城市，一路從捷克、瑞士、倫敦、巴黎到南法地區，「我們很少一趟旅行在外這麼久，而且平均3天就換1個城市（其實頗累的）。」此外，她也分享自己與孩子們勾肩搭背的背影照，有網友還好奇問說掌鏡者是不是郭台銘？

曾馨瑩還開心表示，近來適逢薰衣草季收割末期，她與孩子們開了2個小時的車程，幸運地在普羅旺斯找到薰衣草田，「真的是美不勝收，非常療癒。」

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曾馨瑩分享遊歐美照。 圖/摘自IG
曾馨瑩分享遊歐美照。 圖/摘自IG

曾馨瑩分享遊歐美照。 圖/摘自IG
曾馨瑩分享遊歐美照。 圖/摘自IG

曾馨瑩分享遊歐美照。 圖/摘自IG
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曾馨瑩分享遊歐美照。 圖/摘自IG
曾馨瑩分享遊歐美照。 圖/摘自IG

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