孫其君被爆當家教「淡出演藝圈」 親揭實情：在預備更好的作品
男星孫其君今被「CTWANT」報導已淡出演藝圈，轉行在外語家教平台擔任英語家教，收費不貴，4年僅賺7萬多元。孫其君事後於社群限時動態轉貼周刊報導，澄清：「沒有淡出演藝圈」。
孫其君今日下午分享報導，表示他其實一直都有在教英文，是近期開始在報導中所指的外語家教平台教英文，也歡迎對英文有興趣的人可以來和他交流。隨後他澄清「淡出演藝圈」一說，透露有副業是因為在預備更好的作品，直言：「沒有退出演藝圈」。
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