84歲謝雷爆「被大卡車撞飛」 江蕙復出洩驚人內幕
84歲的謝雷歷經3次死劫，近來推出新專輯「再現酒國英雄」，談及征戰歌壇60周年，他笑說就愛唱啊，也沒機會封麥。而他積極提拔後輩，擁有不少子弟兵，過往在歌廳作秀建議江蕙學陳盈潔的轉音，沒想到江蕙唱得比陳盈潔好，他笑說「結果陳盈潔打電話來抱怨」，對於江蕙復出，謝雷直呼「恭喜她」。
當年他跑了不少歌廳秀，有次跟豬哥亮同台，後台同時還有其他藝人，有跟你借錢嗎？謝雷說：「有次跟我借20萬，那時候還有素珠等等，大家都說沒錢。」後來豬哥亮的兒子拿錢還他，他說：「豬哥亮說每次領錢，我的眼神好像是沒還錢就會打人。」
談到新歌「再現酒國英雄」，謝雷說原本都收好歌了，突然有天江志豐給我一首歌請我聽聽看，一聽就覺得是替我量身訂做，所以跟公司說要唱。
他先前因心肌梗塞開刀3次，第3次裝了支架，提到小時候騎車曾被大卡車撞飛，但全身毫髮無傷，目前對於生死相當灑脫，表示「這個命就撿來的，之前醫師還說命都快沒有了還唱歌」，對於身體狀況他自評70分。
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