台灣啦啦隊太火辣！U18日本隊「超真實眼神」畫面網笑噴

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
日本的U18成員看莊敬高職的正妹學生們擔任啦啦隊表演，表情網笑噴。圖／摘自推特
日本的U18成員看莊敬高職的正妹學生們擔任啦啦隊表演，表情網笑噴。圖／摘自推特

2024年U18亞洲青棒錦標賽2日開打，而這也讓台灣的啦啦隊文化在國外爆紅！

2日日本隊與香港隊比賽，日本以19：0大勝，賽後主辦單位舉行了開幕式，邀請莊敬高職的正妹學生們擔任啦啦隊應援，當天在場的日本隊隊員們看到表演後目不轉睛，還差點忘了要與香港隊合照，畫面全被拍下。

事後日本U18官方還將畫面PO在社群平台，網友們看了紛紛笑說：「笑死，誠實的眼光」、「對青春期的他們太刺激了嗎？」、「不知道為什麼，看到選手們看我的眼神，我忍不住笑了」、「只是學生就看得一個比一個口呆，來中職看的話還得了」、「眼睛也瞪太大了吧」、「難怪學長們想來台灣打球」、「這照片拍的很壞耶！回去怎麼面對同學啦」。

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