台灣啦啦隊太火辣！U18日本隊「超真實眼神」畫面網笑噴
2024年U18亞洲青棒錦標賽2日開打，而這也讓台灣的啦啦隊文化在國外爆紅！
2日日本隊與香港隊比賽，日本以19：0大勝，賽後主辦單位舉行了開幕式，邀請莊敬高職的正妹學生們擔任啦啦隊應援，當天在場的日本隊隊員們看到表演後目不轉睛，還差點忘了要與香港隊合照，畫面全被拍下。
事後日本U18官方還將畫面PO在社群平台，網友們看了紛紛笑說：「笑死，誠實的眼光」、「對青春期的他們太刺激了嗎？」、「不知道為什麼，看到選手們看我的眼神，我忍不住笑了」、「只是學生就看得一個比一個口呆，來中職看的話還得了」、「眼睛也瞪太大了吧」、「難怪學長們想來台灣打球」、「這照片拍的很壞耶！回去怎麼面對同學啦」。
更多推薦
▪遭爆跟費玉清同擁一條街「地產大亨」 謝雷說話了
▪女藝人直播節目做慈善突遭襲胸 畫面全播出引眾怒
▪專訪／難忘母一路三跪九叩 展榮展瑞買房圓夢
▪愷樂打臉爆料者批賣友求榮 被嘻小瓜感性文釣出再吐心情：好感動
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言