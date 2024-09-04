被指「體育館高溫42度」校長很心寒！ 瑞莎回應：沒要他幫付

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操，才剛辦完第二屆國際賽。她今在臉書透露，辦比賽很辛苦，希望還是有冷氣且是自己的固定練習場地，因其中一個願意租借的新北場地，夏天約42度，孩子熱到不舒服想吐。出借活動中心的修德國小校長陳俊生則回應，看到瑞莎這樣寫「很寒心」；對此，瑞莎也出面解釋原意遭誤解。

瑞莎近日在臉書上先是透露舉辦第二次國際邀請賽圓滿成功，但認為還是還是有一些需要加強的地方，像是場地租借的部分，為了讓小選手有固定練習的場所，找了很多地方，願意出借給他們的新北體育館，在夏季溫度有42度，沒有冷氣的情況下，有些孩子們不舒服到想吐，無法訓練，所以他們必須另外想辦法再找其他場地。對此，出借學校活動中心的修德國小校長陳俊生坦言「看到覺得很寒心」，並透露，學校以一個月4萬5的租金，提供平日下午4點至10點、週六全天的時間給瑞星韻律體操協會，租金已相對便宜，光付電費就差不多了。

瑞莎昨（3）日則緊急出面發聲，除了感謝校方的協助外，強調「冷氣的部分當然沒有要校長幫我們付， 不知道怎麼會有人想成這樣」。她也解釋，「因學校的設備有點舊，所以電費一個小時差不多2千塊， 這樣一周也只少有30個小時， 一個月：120小時， 會變成20萬只有冷氣費， 所以才常常在特別熱的時候會載新北選手們去龍潭練」還稱龍潭的武漢過中設備最近更新「比較省電」。

瑞莎再次出面解釋，強調是因為設備老舊。圖／摘自臉書

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