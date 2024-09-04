快訊

中信金搶第一！宣布昨向公平會申報結合 展現最大誠意

國立高科實中耗資27億元建校 確定2025年提前招生

柯文哲無保請回被撤…王世堅PO「1表情符號」超酸 網笑翻：不用跳了

被指「體育館高溫42度」校長很心寒！ 瑞莎回應：沒要他幫付

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
瑞莎近日稱租借的學校場地夏天約42度，孩子熱到不舒服想吐。圖／摘自臉書
瑞莎近日稱租借的學校場地夏天約42度，孩子熱到不舒服想吐。圖／摘自臉書

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操，才剛辦完第二屆國際賽。她今在臉書透露，辦比賽很辛苦，希望還是有冷氣且是自己的固定練習場地，因其中一個願意租借的新北場地，夏天約42度，孩子熱到不舒服想吐。出借活動中心的修德國小校長陳俊生則回應，看到瑞莎這樣寫「很寒心」；對此，瑞莎也出面解釋原意遭誤解。

瑞莎近日在臉書上先是透露舉辦第二次國際邀請賽圓滿成功，但認為還是還是有一些需要加強的地方，像是場地租借的部分，為了讓小選手有固定練習的場所，找了很多地方，願意出借給他們的新北體育館，在夏季溫度有42度，沒有冷氣的情況下，有些孩子們不舒服到想吐，無法訓練，所以他們必須另外想辦法再找其他場地。對此，出借學校活動中心的修德國小校長陳俊生坦言「看到覺得很寒心」，並透露，學校以一個月4萬5的租金，提供平日下午4點至10點、週六全天的時間給瑞星韻律體操協會，租金已相對便宜，光付電費就差不多了。

瑞莎昨（3）日則緊急出面發聲，除了感謝校方的協助外，強調「冷氣的部分當然沒有要校長幫我們付， 不知道怎麼會有人想成這樣」。她也解釋，「因學校的設備有點舊，所以電費一個小時差不多2千塊， 這樣一周也只少有30個小時， 一個月：120小時， 會變成20萬只有冷氣費， 所以才常常在特別熱的時候會載新北選手們去龍潭練」還稱龍潭的武漢過中設備最近更新「比較省電」。

瑞莎再次出面解釋，強調是因為設備老舊。圖／摘自臉書
瑞莎再次出面解釋，強調是因為設備老舊。圖／摘自臉書

延伸閱讀

女星曝3歲女「1天讀2所幼稚園」 如廁、吃飯、睡覺都車上解決

宥勝性騷神隱多月！突關懷小農遭疑「想洗白」 挨酸：宥在蹭農民

57歲張宇宣布「無限期停工」6年！ 「滿頭白髮」近況曝光

57歲林美秀驚罹血友病 突盤點遺產「交代後事」：放手任嫩尪續絃

相關新聞

女星曝3歲女「1天讀2所幼稚園」 如廁、吃飯、睡覺都車上解決

37歲女星李天縱於2018年與大陸導演唐寅結婚並誕下女兒。她近來分享3歲女兒讀兩間幼稚園的生活，被網友砲轟是「怪獸家長」。

84歲謝雷爆「被大卡車撞飛」 江蕙復出洩驚人內幕

84歲的謝雷歷經3次死劫，近來推出新專輯「再現酒國英雄」，談及征戰歌壇60周年，他笑說就愛唱啊，也沒機會封麥。而他積極提...

被指「體育館高溫42度」校長很心寒！ 瑞莎回應：沒要他幫付

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操，才剛辦完第二屆國際賽。她今在臉書透露，辦比賽很辛苦，希望還是有冷氣且是自己的固定練習場地，因其中一個願意租借的新北場地，夏天約42度，孩子熱到不舒服想吐。出借活動中心的修德國小校長陳俊生則回應，看到瑞莎這樣寫「很寒心」；對此，瑞莎也出面解釋原意遭誤解。

演藝圈小三「愷樂、謝忻、采子」最想看到誰復出？網一面倒挺她

40歲的愷樂（舊藝名蝴蝶姐姐）在2020年因捲入羅志祥跟周揚青的感情，出面道歉後便淡出演藝圈。昨（2）日她突然在社群平台曝光超音波照，分享懷孕喜訊，外界紛紛猜測她是否要回歸演藝圈

林依晨一句「我是成都人」惹議 政大恩師朱立熙發聲：教師節別再寄簡訊

「零負評女神」林依晨近日上大陸節目「心動的信號7」，因脫口一句「我是成都人」引發熱議。對此，教導過林依晨的政大韓文系老師朱立熙則出面發聲，表示不記得教過「成都人」，更撂話稱對「零負評」太失望，隔空向她喊話，要她教師節別再傳簡訊。

57歲林美秀驚罹血友病 突盤點遺產「交代後事」：放手任嫩尪續絃

林美秀日前爆出罹患後天血友病，近日她接受媒體訪問時透露身體近況，表示曾連續出血一個多月，後來才發現是凝血功能異常，坦言已向老公交代後事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。