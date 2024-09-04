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女星曝3歲女「1天讀2所幼稚園」 如廁、吃飯、睡覺都車上解決

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書
李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書

37歲女星李天縱於2018年與大陸導演唐寅結婚並誕下女兒。她近來分享3歲女兒讀兩間幼稚園的生活，被網友砲轟是「怪獸家長」。

李天縱年初時曾透露女兒幼稚園上學的規劃，預計要讓她同時念兩間幼稚園，希望她能同時學習三種語言。近日適逢開學，她在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，透露上午的學校是全英文，下午則是廣東話，「都說讀兩家幼稚園寶寶很累，其實累的是家長」稱一天來回住家、幼稚園要六趟。

李天縱表示，為了節省時間，她全程開著七人座休旅車接送女兒上下課，讓女兒在車上洗漱、吃飯、午睡、換校服，並分享車上的裝備，除了枕頭、睡墊、折疊式餐檯外，她更秀出女兒專用的「小馬桶」，稱特地準備吸小便的消臭粉來消除排泄物異味。

此外，她也分女兒一整天的作息，表示早晨七點半把女兒抱上車後，就讓女兒在車上洗漱、吃飯、換校服，如此可以不必占用睡覺時間，而中午12點放學後，則讓女兒在車裡吃飯睡、午覺，睡醒後換校服並在下午1點45分前到達另一間幼稚園，自豪稱女兒在中間還有1小時40分鐘的午休時間。

畫面一出，網友們紛紛砲轟李天縱是「怪獸家長」，還有網友留言問：「你記（覺）得這樣會好自豪嗎？我只是覺得小朋友好慘，才三四歲，已經要承受小學中學甚至上班全日沒有休息時間，你覺得這樣對他好，他真的覺得好嗎。以後生活時間，提前3,4歲就要開始。」李天縱則是回應：「我沒覺得自豪，只是每個家長媽媽選擇的方式方法不同。但其實讀兩家學校真的好普遍，CCKG很多Amber同班同學都是兩家，所以不認可也可以尊重對吧。」還有網友看不下去留言說：「何必呢？小孩真辛苦，沒有童年了」李天縱說：「不會的，兩間學校，兩個小集體，玩兒的很開心，還能放電，有意義的童年。」

李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書
李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書

李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書
李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書

李天縱分享車上的裝備。 圖/摘自小紅書
李天縱分享車上的裝備。 圖/摘自小紅書

李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書
李天縱在社群平台開心分享女兒上學的一整天讀兩所幼稚園的作息，引發熱議。 圖/摘自小紅書

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