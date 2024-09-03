NewJeans「閔熙珍遭開除」後曝心聲 時裝週露面粉絲一看表情喊心疼

HYBE娛樂與子公司ADOR代表閔熙珍內鬥本以為在5月底法院判決出爐後落幕，沒想到風波未平息，日前爆ADOR已選出取代閔熙珍的新代表，閔熙珍則控訴遭單方面解任，而由她一手打造的人氣女團NewJeans也受牽連，相關影片被下架，成員透過app「Phoning」抒發心情，粉絲看了相當心疼，紛紛批評為何要牽連藝人。

閔熙珍無預警遭開除ADOR代表職務，NewJeans成員則透過「Phoning」分享近來心情，Danielle吐露不安心境，「很辛苦、很苦惱」，坦言一度很崩潰，她表示想讓粉絲看到幸福的樣子，並告白粉絲「只要你們知道我們非常感謝Bunnies，一直想著你們」。Minji則表示很想安慰擔心她們的粉絲沒關係，「但這次沒信能做到」，無奈嘆「為何要經歷這些不必要的痛苦」，直言感到無能為力，很鬱悶。而Hanni則分享的一段自創曲，透露是四、五月事件爆發時的創作，希望能撫慰粉絲的心情。粉絲看到成員們的心聲都相不捨，心疼她們捲公司內鬥紛爭。

隨後更傳出成員們於「Phoning」發言恐被管控了，只能透過表情符號作為「暗號」發聲，粉絲看了感動，表示不管紛爭如何，只要支持NewJeans就好了。

此外，2025春夏首爾時裝週今（3）日上午於首爾東大門設計廣場舉行，NewJeans作為宣傳大使登場，是閔熙珍遭無預警解任後首度露面，不賞網友表示她們的表情看起來很悲傷，讓人心碎，紛紛留言為他們加油。

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