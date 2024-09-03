劉亞仁涉毒案一審判1年有期徒刑 當庭羈押

南韓影帝劉亞仁涉毒案今（3）日一審判決結果出爐，被判一年有期徒刑，並處200萬韓元罰款（約4.7萬台幣）。

綜合韓媒報導，現年37歲的南韓影帝劉亞仁（本名嚴弘植）涉嫌非法施打俗稱「牛奶針」的異丙酚、吸食大麻等7種毒品，於去年6月將他依違反毒品管理法、醫療法罪嫌移送檢方偵辦，劉亞仁還涉嫌誘迫迫造型師兼YouTuber友人吸大麻。而劉亞仁和密友崔河那雙雙被起訴，檢方求處4年有期徒刑併處200萬韓元。

該案於今日下午由首爾中央地院進行一審宣判，劉亞仁被判一年有期徒刑、罰款200萬韓元，還有154萬韓元（約3.6萬台幣）追繳金，當庭羈押。

劉亞仁過往開庭承認吸食大麻、施打牛奶針，但對於以親人名義盜領藥物、教唆吸毒、涉嫌滅證等犯行全否認，但劉亞仁主治醫師作證時表示確實受劉所託以其親人名開處方箋。檢方求刑時強調劉亞仁輕視司法，犯行惡劣。而劉亞仁律師以劉亞仁精神疾病、職業性質致生活不規律等因素，請求從輕量刑。

而今涉毒案一審宣判結果出爐，不過劉亞仁官司纏身，今年又爆同性性侵，劉亞仁面對性侵指控透過律師回應「不是事實」。

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