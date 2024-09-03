57歲林美秀驚罹血友病 突盤點遺產「交代後事」：放手任嫩尪續絃

林美秀日前爆出罹患後天血友病，近日她接受媒體訪問時透露身體近況，表示曾連續出血一個多月，後來才發現是凝血功能異常，坦言已向老公交代後事。

林美秀先前健康檢查，意外發現子宮長東西，幸好是良性息肉，目前已經切除，但術後卻發現連續出血一個月，腳上也莫名其妙出現一大片瘀青，就醫檢查後才發現凝血功能異常，罹患「後天性血友病」，後來打了連續五天的「救命針」病況才慢慢好轉，但隨時都有可能復發。

林美秀日前在《新聞挖挖哇》節目透露，因為生病緣故已開始思考後事規劃，希望告別式音樂別太傳統，可以考慮放迪斯可，盼望能輕輕鬆鬆把自己送走，也告訴老公能再迎娶，「我們年紀距離太大，他還有機會畢竟是男生，但是我的包包不能給她（往後的新妻子）」，強調這是她唯一的要求，且希望遺產、衣服等都別讓其他人碰，「（遺產）還是要給我先生花就好」。

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