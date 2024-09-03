林依晨一句「我是成都人」惹議 政大恩師朱立熙發聲：教師節別再寄簡訊

「零負評女神」林依晨近日上大陸節目「心動的信號7」，因脫口一句「我是成都人」引發熱議。對此，教導過林依晨的政大韓文系老師朱立熙則出面發聲，表示不記得教過「成都人」，更撂話稱對「零負評」太失望，隔空向她喊話，要她教師節別再傳簡訊。

政大韓國語文學系兼任講師的朱立熙1日在臉書上寫道：「教書28年以來，教過不少來自大陸北京、武漢、重慶的學生，都非常優秀又很用功，不記得教過『成都人』，要不是近期柯文哲的新聞太多，我早就開罵了」，更強調「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價，實在對『零負評』太失望了！」

朱立熙雖然沒有指名道姓，但從發文的線索來看，指的人應該就是曾教過的學生林依晨；而他也在留言區爆料，3年前中國整肅演藝圈時曾傳訊息提醒林依晨，「你關掉了大陸的工作室，確實是明智之舉，能夠不去最好不要再去。Good luck!」

據悉，朱立熙過去曾誇讚林依晨貼心，透露她中秋會送禮盒，結婚時也有寄喜帖邀請出席，如今卻為了一句「我是成都人」鬧得師生感情破裂。

林依晨近來擔任大陸戀愛真人秀「心動的信號7」的嘉賓，上個月月底節目首播，結果她在節目上一句「我是成都人」，引發台灣網友熱議，認為她的零負評形象已被打破了，甚至還有網友將她的維基百科資料改成「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。

林依晨在大陸戀愛真人秀「心動的信號7」一句「我是成都人」惹議，政大老師朱立熙忍不住出面發文。圖／摘自臉書

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