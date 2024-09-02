郭泓志終於露面！「上船了」假划、劈腿一次說清楚

郭泓志結束美國之旅，回台灣面對孩子開學等大小事。他今天接受媒體訪問，為「上船了各位！」補宣傳，被問到節目傳出「假划」疑雲，他另一個節目「嗨！營業中4」又因播出時段對打「上船了」而被形容「劈腿」，郭泓志終於有機會一口氣說清楚，吐槽公司「千錯萬錯都是經紀人的錯」。

郭泓志表示，他在「上船了」唯一要克服的就是坐船腿麻的問題，以及保持平衡等技術，體能絕對是他的強項。他相信藝人班底的互動以及對划船技術的掌握度等騙不了人，或許因為節目效果需要剪接後製，但大家在幕後絕對是親自下海，只有多划不會少划。

就算郭泓志是專業運動員出身，面對自己不熟悉的領域，他拿出運動家精神埋頭苦練，自行到日月潭請教輕艇國手，20幾趟下來終於讓他掌握到划船訣竅。因為他身材高大，光是適應狹小的船身就吃了不少苦頭，加上身體重量影響平衡感，導致屢屢翻船，所以他付出相當多的時間學習如何克服。

他雖然有著天生綜藝喜感，但長期的運動員生涯讓他多數直覺是配合與服從，「叫我做什麼就去做，認真把份內的事情做好」。因此他坦言不知道「上船了」跟「營業中」對打，還自嘲：「我大腿很緊，不能劈腿。」

因為節目播出時段調整，造成郭泓志立場尷尬，郭泓志透露自己對演藝圈的眉角並不熟悉，真的都是聽從公司安排，自己就配合地當個打工仔，不過有了這次教訓，相信團隊未來會避免類似情形發生。

至於錢薇娟嗆他「劈腿」很沒禮貌，郭泓志笑稱現在沒空管那麼多，3個小孩開學他要接送，老婆心情不好他也要安撫，光家事就夠他忙的。但他仍有心要把划船練好，期待有機會挑戰航向美國，或是參加壯年運動會。至於演藝工作邀約他來者不拒，「只要不要唱歌跳舞就可以，因為我五音不全」。

郭泓志為「上船了各位！」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

郭泓志為「上船了各位！」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

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