54坪豪宅只要443萬！最美童星出手了 驚爆媽媽失明

29歲的Ribbon晨熙來自大馬，素有「最美童星」之稱，孝順的她去年替家人置產，在檳城購入共4房的54坪公寓大樓，總價約443萬台幣，便宜到引發全場驚呼，她說：「對方急著脫手，歡迎大家來檳城買房子。」而之所以想要有自己的家，她說從小家境貧困，搬家超過20次，努力工作是要讓家人安穩過日。

晨熙近期來台推出單曲「蝴蝶」，好友王欣晨到場相挺，晨熙提到3歲起開始參加歌唱比賽，總計奪得57座冠軍，但14歲進入叛逆期，加上自認像是爸媽的工具人，她說：「假裝喉嚨痛、故意走音、忘詞，連續好幾次比賽失敗之後，爸爸覺得要休息一下了。」

當時她也因為實力過人，遭到其他參賽者抗議，有人假借關心探聽她的比賽歌曲，搶先一步演唱逼她換歌，甚至有家長一狀告上學校，希望她退賽讓其他人有機會奪冠。面對來自四面八方的威脅，她說不會委屈，「其實自己（拿到）有點不好意思，遺憾的是因為一直比賽、讀書，所以沒有交到太多朋友」。

這些年來她積極在外打拚存錢，終於在去年如願買房，慶幸的是曾經小中風的爸爸目前健康無慮，生活一切沒問題，也能照顧單眼失明、另一隻眼睛剩20％視力的媽媽，她說：「我8歲的時候，媽媽突然看到一團血往下流，當時醫學技術沒有那麼發達，後來手術失敗失明。」她也要感謝現任電競選手弟弟，幫忙分擔家事、照顧家人。 晨熙(右)跟王欣晨是好友。圖／星辰娛樂提供

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