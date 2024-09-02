56歲周慧敏要封麥！無預警宣告「最後一次辦個唱」 盼多留時間給家人
56歲的香港凍齡女神周慧敏，目前在進行巡迴演唱會，1日在澳門站的演唱會上宣告往後將不再舉辦個人巡迴演唱會，這樣像是封麥的宣言，讓在場粉絲都感到不捨。
周慧敏在澳門演唱會上宣告這是最後一次個人大型巡迴演唱會，接下來為了自己身體健康，還有照顧自己的家庭，能夠多些時間陪伴家中的愛貓，還有老公倪震，大家應該可以理解她，而台下有粉絲聽了忍不住落淚，不過她也強調不會不工作，只是想要多些時間調節自己。
演唱會結束後，周慧敏也在社群發文「非常多謝來到澳門支持我的每一位觀眾朋友，謝謝主辦這次用最純粹嘅心去為愛我的人表演，把我最真摯的心底話說出來，滿滿平安及溫暖。」
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