陳喬恩蘭卡威補辦婚禮 經紀人證實「選在有意義地方」
陳喬恩與老公Alan被爆出9月下旬要在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，經紀人回應證實，夫妻倆選在這個有意義的地方，舉辦一個溫馨的小島婚禮。
陳喬恩經紀人回應透露，兩人的確9月有辦婚禮的規劃，而選在蘭卡威因為那是他們當初決定在一起的小島，婚禮會是走小島溫馨婚禮路線，邀請的對象都兩人親密的藝人朋友及好友們，感謝大家的關心與祝福。經紀人也提到兩人登記結婚後，就一直想辦婚禮，但因為陳喬恩工作滿檔，所以一直沒有確定時間，今年肯定會有這場婚禮。
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