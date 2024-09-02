李立群遭酸牆頭草「風聲一緩和就潛回大陸」 罕見回應了

資深演員李立群原本定居上海，疫情期間2022年回台，平時會在抖音上分享日常生活，日前疫情減緩後偶爾會到大陸參與直播帶貨，台灣、大陸兩邊跑，也引來網友們議論，認為他是「牆頭草」。對此，他則罕見出面回應。

李立群過去言論備受爭議，起先接受台灣媒體訪問時曾稱「打仗會死守台灣」，後來又改口稱「只有一個中國」。後來他曾表明要退休回台灣養老、不再拍戲，事隔一年則回到中國參加頒獎典禮、直播帶貨；日前他回台時恰巧碰上奧運，氣得在抖音上批台灣太小、買不起奧運轉播權，更抱怨「台灣省」天氣太濕悶，連70多歲的他也無法適應。

有網友批評李立群宛如「牆頭草」，「每當局勢一緊張立馬就回去了，等到風聲一緩和立馬又潛水過來了」。不過，也有網友出面替李立群說話：「不然呢？一輩子白混噠」。對此，李立群則出面回覆幫忙力挺的網友，還在留言區附上花朵的表情符號及1個比讚手勢。

商品推薦