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媽媽開口要「500萬孝親費」 男星嚇傻PO私訊對話

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
KID。記者李政龍／攝影
KID。記者李政龍／攝影

KID（林柏昇）近來參加《上船了各位！》節目，常出外景。昨（1）日他曝光與媽媽的對話，意外曝光媽媽要他拿出500萬孝親費的私訊。

KID昨天分享與媽媽的私訊，原先媽媽稱相當想念他，但KID當時在海上工作，於是便告訴媽媽晚點聯絡；事後媽媽沒接電話，隨即媽媽突然冒出一句「先500萬包回家裡」，讓他忍不住笑說：「一開口就要500萬」。媽媽後來解釋，是因為語音系統的緣故字選錯，KID則虧說：「你的語音系統是哪一家的啦」。

KID曝光與母親的私訊對話。 圖/摘自臉書
KID曝光與母親的私訊對話。 圖/摘自臉書

KID曝光與母親的私訊對話。 圖/摘自臉書
KID曝光與母親的私訊對話。 圖/摘自臉書

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