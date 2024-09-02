吳東諺載嫩妹「1畫面」惹議 急忙P圖、刪文
吳東諺近日在社群平台PO出一張照片，照片中他與白家綺的大女兒一起入鏡，不料照片曝光後卻遭爆有違法情事，貼文事後則被經過修圖，最後遭刪除。
據《CTWANT》報導，吳東諺先前發文恭喜白家綺與前夫生的大女兒擁有人生第一台摩托車，照片中大女兒其中一隻手握著一個東西，有網友則發現是一隻電子菸。照片經過半小時後則被刪除、重製，新圖中女兒手上的電子菸已消失，隔沒多久發文隨即被刪除。
事實上，日前台灣從去年開始就全面禁止使用電子菸，也全面禁止電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用；據去年所修正的菸害防制法新法，禁止吸菸年齡提高至未滿20歲。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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