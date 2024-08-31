余文樂老婆被爆「搭機搶座位」...長文陳述當時情況「有疏失」：深感抱歉
「皮帶大王」千金王棠云（Sarah）2017年與余文樂結婚後育有一雙兒女，日前一名網友於Dcard發文透露搭機返台時被某位港星老婆搶座位，並指對方態度很跩，其中提到「皮帶千金」，讓人想到余文樂老婆王棠云，王棠云今（31）日凌晨於IG限時動態發文解釋當下情況，也坦承「我可能有疏失了」。
王棠云以黑底文解釋換機位一事，澄清是怕小孩打擾其他乘客，無意假裝坐錯位置或搶位置。
王棠云表示誤以為自己和孩子被安排在一起，上機後一心只想趕快安頓好孩子，為自己沒仔細看位子喊抱歉。後來空服員來詢問時，她是在不知情的情況下將登機證交給對方確認，並沒有假裝錯位子或搶位的想法。
她表時當時情急之下詢問是否有意換位子，因為怕孩子哭鬧打擾到人，但沒有「硬要」換位子，也沒有說出「孩子就會吵你」的話，並稱當時得到對方允許便沒有多想。她最後表示可能當時手忙腳亂所以沒有顧慮到太多，她再次道歉：「不好意思造成您不開心，深感抱歉」。
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