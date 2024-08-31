三立iNEWS台長無預警換人！陳斐娟交棒認「被委以新重任」

三立人事再傳異動，iNEWS台長陳斐娟無預警宣布交棒，公司表示體恤她做好帶狀節目的熱忱，之後將委以新重任。iNEWS台長未來則是由王志郁出任，成為身兼管理職的財經主持人。

據悉電視台對陳斐娟的節目「關我什麼事」寄予厚望，但台長行政事務繁雜，陳斐娟為了全力衝刺節目深度，和三立協調後決定先卸下台長職務。而王志郁擁有豐富的媒體行政管理經驗，自然成為接棒第一人選。

王志郁的「Catch大錢潮」擴展假日版圖股市房市交易熱絡，帶動財經節目收視熱潮，48頻道三立財經iNews，為打造節目更豐富、內容更專業的財經頻道， 從9月起推出「旗艦九點黃金線、一周七天不斷電」。

陳斐娟所主持的「關我什麼事」，周一到周五將提早至晚上九點播出，搶攻白領收視群，由王志郁主持的「Catch大錢潮」，則轉戰周六、日晚上九點開闢新戰場，兩位財金天后強強聯手、豐富iNews財經台的節目含金量。

陳斐娟與王志郁是三立財經iNews兩大天后，近來更被同仁尊封「理財仙姑」，由於AI趨勢引爆股市熱錢，新青安房貸帶動房市蓬勃，除了上班時常有同仁針對理財掛號問事，粉專上也很多粉絲私訊提問，陳斐娟說不論投資股市、購屋買房，要增加財富價值，得知道熱錢往哪裡跑，「不想有分身乏術的顧慮，全心力投入帶狀節目，在當前熱錢湧現的時代，才能提醒大家抓緊好時機」。

陳斐娟還透露一個生活小插曲，就是最近銀行主動問安的電話很多，「銀行缺現金推銷定存，有些聽出我聲音的，還親切地叫聲娟姊，歡迎到他們銀行存款」。

王志郁則幽默表示，從大學時代起，假日最愛研究各種理財新知，也培養出「熱愛賺錢」的興趣，「主持財經節目、做很多功課，幫大家過濾資訊，帶狀節目和大家一起在假日鍛練致富心法」。

陳斐娟與王志郁兩人的財經節目不只在電視上受關注，網路YouTube頻道都經營得很出色，「關我什麼事」訂閱人數一年來倍數成長直逼50萬，「Catch大錢潮」則剛獲頒訂閱破10萬的白銀獎牌，兩人在新媒體也都具有一定的影響力，九月起打造48頻道三立財經iNews的「旗艦九點黃金線」。

王志郁。圖／三立提供

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