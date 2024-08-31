柯文哲遭捕 鄭家純事前曝「慶祝影片」：柯黑們快樂

柯文哲涉京華城圖利案被約談，拒夜間詢問欲離場遭捕，昔評論愛莉莎莎質疑作票爭議時暗酸柯文哲「沒作為」的鄭家純，早在柯被捕消息出來前2小時就於社群公開慶祝影片。

影片中鄭家純穿著短洋裝，白色蝴蝶結巧遮南半球，露出渾圓北半球與深邃事業線，其實31日是她生日，她公開慶影片並寫道：「開香檳🍾慶祝柯黑們快樂的星期五晚上。」粉絲也留言祝她生日快樂。

其實鄭家純30日中午曾發文預告要包場慶祝，她還在留言區寫下：「全台灣找不到第二個政治人物，只是被檢調帶走的階段就可以讓全台餐飲業突然營收拉高、訂桌數爆量🤩🤩🤩柯文哲被判有罪那天，我看台派的流水席是一定會辦的。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭家純臉書發文談柯文哲。圖／截自臉書／鄭家純

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