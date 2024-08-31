快訊

柯文哲遭聲押禁見 北檢外小草「不減反增」情緒高漲頻喊放人

獨／日本「準航艦」欲近台？5國聯合軍演後 出雲號獨留石垣整備

柯文哲遭聲押禁見理由曝光！ 圖利之外又多一條收賄罪嫌

柯文哲遭捕 鄭家純事前曝「慶祝影片」：柯黑們快樂

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
鄭家純分享慶祝影片。圖／截自臉書／鄭家純 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鄭家純分享慶祝影片。圖／截自臉書／鄭家純 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柯文哲涉京華城圖利案被約談，拒夜間詢問欲離場遭捕，昔評論愛莉莎莎質疑作票爭議時暗酸柯文哲「沒作為」的鄭家純，早在柯被捕消息出來前2小時就於社群公開慶祝影片。

影片中鄭家純穿著短洋裝，白色蝴蝶結巧遮南半球，露出渾圓北半球與深邃事業線，其實31日是她生日，她公開慶影片並寫道：「開香檳🍾慶祝柯黑們快樂的星期五晚上。」粉絲也留言祝她生日快樂。

其實鄭家純30日中午曾發文預告要包場慶祝，她還在留言區寫下：「全台灣找不到第二個政治人物，只是被檢調帶走的階段就可以讓全台餐飲業突然營收拉高、訂桌數爆量🤩🤩🤩柯文哲被判有罪那天，我看台派的流水席是一定會辦的。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭家純臉書發文談柯文哲。圖／截自臉書／鄭家純
鄭家純臉書發文談柯文哲。圖／截自臉書／鄭家純

編輯推薦

相關新聞

三立iNEWS台長無預警換人！陳斐娟交棒認「被委以新重任」

三立人事再傳異動，iNEWS台長陳斐娟無預警宣布交棒，公司表示體恤她做好帶狀節目的熱忱，之後將委以新重任。iNEWS台長...

柯文哲遭捕 鄭家純事前曝「慶祝影片」：柯黑們快樂

鄭家純早在柯被捕消息出來前2小時就於社群公開慶祝影片...

應曉薇被周遊挖掘出道 羈押前驚現「1反常舉動」

現年59歲的應曉薇從政已有14年，近期因為台北京華城容積弊案延燒，讓身為市議員的她，竟涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金...

《黑神話：悟空》亢金星君原型是《鬼吹燈》正妹女星 二郎神不是張翰而是90後演員

中國大陸首款3A單機遊戲《黑神話：悟空》正式發售後引起全球熱議，劇情、場景、角色原型都成話題，甚至被認為撞臉知名藝人...

楊偉中離世6年...前主播陳以真曬墓前花束思念亡夫 周玉蔻、何戎留言懷念故人

前年代主播陳以真昨（29）日她在新店四十份公墓打卡，並分享藍天白雲以及亡夫楊偉中墓前花束的照片...

成語蕎曝訂房經驗怒：不會再用這平台！ 再批「專業度0」很會踢皮球

女星成語蕎29日於Threads表示她的日本行因珊珊颱風襲日泡湯，而她透過訂房平台訂飯店，但在訊問是否能退費或延期的溝通過程中讓她刷新三觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。