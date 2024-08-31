應曉薇被周遊挖掘出道 羈押前驚現「1反常舉動」

現年59歲的應曉薇從政已有14年，近期因為台北京華城容積弊案延燒，讓身為市議員的她，竟涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，因此被羈押禁見，她與恩師周遊關係良好，昔日由對方提攜出道，即便轉戰政壇彼此仍有緊密聯繫，只是周遊今年提前於8月22日舉辦生日宴會，原本說好要出席卻缺席，一度讓周遊覺得很奇怪，結果28日就因京華城案被北檢約談。

應曉薇曾於19歲時進入演藝圈，首部作品是1984年中視播出的「神鵰俠侶」飾演郭襄，甜美的古裝扮相深受觀眾喜愛，而後在「包青天」、「劉伯溫傳奇」等劇都有演出，更在紅極一時的「花系列」電視劇固定演出，前後包括「茉莉花開」、「薔薇」、「水晶花」等劇都有精湛演出，而她在2010年開始轉戰政壇，連任台北市議員至今，但曾因噴水驅趕遊民等事件引起不小風波。

應曉薇。本報資料照片 周遊夫妻(左)和市議員應曉薇(右)一起為前員工證婚，彼此交情相當好。圖/應曉薇市議員辦公室提供

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