聽新聞
test
0:00 / 0:00
應曉薇被周遊挖掘出道 羈押前驚現「1反常舉動」
現年59歲的應曉薇從政已有14年，近期因為台北京華城容積弊案延燒，讓身為市議員的她，竟涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，因此被羈押禁見，她與恩師周遊關係良好，昔日由對方提攜出道，即便轉戰政壇彼此仍有緊密聯繫，只是周遊今年提前於8月22日舉辦生日宴會，原本說好要出席卻缺席，一度讓周遊覺得很奇怪，結果28日就因京華城案被北檢約談。
應曉薇曾於19歲時進入演藝圈，首部作品是1984年中視播出的「神鵰俠侶」飾演郭襄，甜美的古裝扮相深受觀眾喜愛，而後在「包青天」、「劉伯溫傳奇」等劇都有演出，更在紅極一時的「花系列」電視劇固定演出，前後包括「茉莉花開」、「薔薇」、「水晶花」等劇都有精湛演出，而她在2010年開始轉戰政壇，連任台北市議員至今，但曾因噴水驅趕遊民等事件引起不小風波。
更多推薦
▪84萬人搶票！劉德華隔11年開唱 抽票中獎率「不到5%」
▪余文樂老婆被爆搶位 曝當時情況「有疏失」：深感抱歉
▪應曉薇被周遊挖掘出道 羈押前驚現「1反常舉動」
▪三立iNEWS台長無預警換人！陳斐娟交棒認「被委以新重任」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言