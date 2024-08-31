《黑神話：悟空》亢金星君原型是《鬼吹燈》正妹女星 二郎神不是張翰而是90後演員

中國大陸首款3A單機遊戲《黑神話：悟空》正式發售後引起全球熱議，劇情、場景、角色原型都成話題，甚至被認為撞臉知名藝人，而其中「亢金星君」一角的原型就是女星張藝上，開頭就登場的重量級角色則為男演員王國豪杰。

據陸媒《娛理》報導，當《黑神話：悟空》開場二郎神楊戩出現時，讓不少人覺得神似男星張翰，還一度上了熱搜，但實際上該角色的原型為90後演員王國豪杰，他受訪時透露是2022年下半年看到建模選角的訊息而投了資料，隨後進行了線上面試並通過了，但她坦言直到要錄製時到了現場才知道作品是《黑神話：悟空》，至於扮演角色更是遊戲正式上線看到畫面後，他才知道扮演的是二郎神。

而28歲女星張藝上出演過《鐵道飛虎》、《鬼吹燈之精絕古城》、《唐人街探案》等影視劇日前於微博寫道：「第一次參與遊戲動捕～大家玩到哪一關了~」，曬出的遊戲畫面正是《黑神話：悟空》中的「亢金星君」，讓網友直呼「難怪這麼美」，還有粉絲表示「打到你下不去手了」、「這個建模沒有你本人漂亮」。

而《黑神話：悟空》正式上線也讓角色原型演員們話題飆高，當中還包括「狐狸精」為演員錢思怡、「鐵扇公主」為藝人王人可，主角孫悟空則是原本就是專職擔任動捕演員的殷凱。

不過網傳蜘蛛精為大陸資深演員吳彥姝 ，吳彥姝經紀公司已否認，表示她並沒有參與《黑神話：悟空》的製作。

部分演員發文透露自己就是《黑神話：悟空》中遊戲角色的原型。圖／截自微博

部分演員發文透露自己就是《黑神話：悟空》中遊戲角色的原型。圖／截自微博

部分演員發文透露自己就是《黑神話：悟空》中遊戲角色的原型。圖／截自微博

部分演員發文透露自己就是《黑神話：悟空》中遊戲角色的原型。圖／截自微博

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