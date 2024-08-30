楊偉中離世6年...前主播陳以真曬墓前花束思念亡夫 周玉蔻、何戎留言懷念故人
前年代主播陳以真昨（29）日她在新店四十份公墓打卡，並分享藍天白雲以及亡夫楊偉中墓前花束的照片，朋友、網友看也懷念故人，並留言要她好好保重。
陳以真丈夫楊偉中2018年帶家人出遊，為救落水的女兒不幸身亡，而丈夫離世後，陳以真自2020年開始僅每年分享到探視亡夫的動態，幾乎沒有再更新日常生活，而今年她一樣分享去看亡夫的動態，媒體人周玉蔻、何戎、林書煒也留言「懷念偉中」，希望陳以真和女兒家人都安好。
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