許光漢當兵不寂寞 PK吳慷仁釜山影展爭亞洲視帝

許光漢入伍人氣不減，近期主演作品強強滾，釜山國際影展（BIFF）今(30日)公布2024年亞洲內容暨全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）入圍名單，許光漢又傳來捷報，以「正港分局」入圍最佳男主角，將與吳慷仁的「有生之年」PK搶視帝，此外，李沐、曾敬驊以「誰是被害者：第2 季」分別入圍女配角獎、最佳新人獎。

在「正港分局」扮演鋼鐵直男刑警的許光漢入圍最佳男主角獎，經紀公司代為回覆：「感謝大會給與的肯定，光漢在拍攝過程中經歷了許多困難與挑戰，這次能夠入圍最佳男主角獎相信對光漢來說是一個很大的鼓勵，未來也會持續拍攝更多美好的作品回饋給大家。」

李沐以「誰是被害者：第2季」獲提名女配角獎，她開心直呼：「剛開始得知會有第二季的時候，真的很開心但同時也非常緊張！在這一季中江曉孟成長了許多，也從中學習到不少，非常感激可以入圍這個獎項，能夠跟著江曉孟一起成長，去更遠的地方，真的讓我感到非常幸福！」

而在「誰是被害者：第2季」飾演張孝全少年時期的曾敬驊，被大讚「完美呈現方毅任的亞斯伯格症狀」，此次入圍最佳新人獎，他感謝劇組團隊，「尤其這是我和兩位導演莊絢維和陳冠仲第3次合作，真的很謝謝他們在表演上給予我滿滿地自由度，讓我可以盡情享受角色。」

Netflix犯罪推理喜劇影集「正港分局」入圍最佳OTT原創影集獎。圖／Netflix提供 曾敬驊以「誰是被害者：第2季」詮釋少年方毅任入圍亞洲內容大獎最佳新人獎。圖／Netflix提供 李沐以「誰是被害者：第2季」入圍亞洲內容大獎最佳女配角獎。圖／Netflix提供

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