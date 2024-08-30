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唐治平認屍後爆失聯！網友街頭直擊 身穿紅衣「喃喃自語」
唐治平的母親離世57天後，7月29日他才認了母親遺體，但在認屍後卻行蹤成謎。對此，近日又有民眾爆料，唐治平在台北信義區現蹤。
據《ETtoday星光雲》報導，唐治平上個月認屍後，母親的遺體仍暫存在板橋殯儀館，也與友人失聯。昨（29）日有民眾發現，唐治平身穿紅色短袖上衣、卡其色短褲在台北永春捷運站附近，期間他喃喃自語穿梭在馬路上，精神狀態似乎不太穩定。
唐母6月3日被發現陳屍在住處頂樓，但唐治平當時認為母親只是外出，多次拒絕認屍。檢警比對齒模確認唐母身分後，唐治平於7月29日出面認屍，日前傳出新北市殯議館已將唐母遺體狀態改為「不公開」，遺體存放起始日改為7月29日，就是唐治平認母親遺體的那日，結束日顯示為9月8日，似乎是要在這天進行集體火化。
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