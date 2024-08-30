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釣魚台到底是誰的？金城武答案曝光 認對身分認同相當矛盾

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
金城武直言，從小就感覺自己的身分猶如「釣魚台」，「直言我就是活生生的釣魚台」。 圖／報系資料照、路透資料照
金城武直言，從小就感覺自己的身分猶如「釣魚台」，「直言我就是活生生的釣魚台」。 圖／報系資料照、路透資料照

日本放送協會（NHK）電台19日遭委外機構一名中國中國籍男性播音員脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，引發日本網友猛烈砲轟。近日有網友在Threads曝光金城武回應「釣魚台事件」歸屬問題，只見他回答18歲才「第一次」去日本，直言面對身分認同相當矛盾。

金城武在1996年參加吳念真節目《台灣念真情》，被問及「釣魚台事件」歸屬問題，金城武則回答：「之前我也不知道是誰的，但我就是活生生的釣魚台，我真的想不出來我是台灣人還是日本人，我只知道我爸是日本人，我拿的是日本護照，大家都說我是日本人，我也接受了」。他透露，從小讀日本學校、美國學校，都沒有讀過台灣的學校，「可是我在台灣長大，我的成長文化是台灣，去學校就是日本的文化。」

金城武表示，自己18歲才第一次去日本，當時下飛機看到機場牌子「歡迎回來」，讓他相當感動，但卻不知道是是「回來了」，還是「來了」，坦言心裡相當矛盾，因為當時不熟悉日本這麼大的國家，只熟悉台灣。

金城武直言，從小就感覺自己的身分猶如「釣魚台」的感覺。他解釋，從小第一個會說的語言就是台語，完全不懂日文，到日僑幼稚園時被日本同學排擠，但鄰居小孩都知道爸爸是日本人，因而也被排擠，心理相當不甘心。

金城武更強調，自己從小就不知道自己是哪裡人，「只聽到阿姨、父母說我是日本人，那我應該就是日本人」，而爸媽後來得知他有身分認同的問題，父母則異口同聲地告訴他：「你就是日本人」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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