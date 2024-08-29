劉亞仁被控硬上同性 首因性侵案現身警局「接受調查90分鐘」

南韓影帝劉亞仁涉違法濫用藥物遭調查，今年7月又爆出被男子控訴性侵，28日晚間他首次就性侵案接受調查。

據韓媒《news1》報導，劉亞仁於28日傍晚前往首爾龍山警局，以被告身分接受約一個半小時的調查。

劉亞仁於上個月爆出性侵同性，控告男子陳述於私人住宅中熟睡時遭人性侵，警方調查後發現男子所控告的人便是劉亞仁。而早前劉亞仁透過律師否認控訴，稱不是事實。

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