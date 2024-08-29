文泰一涉性犯罪還參加粉絲見面會被疑「公司想保人」？SM娛樂稱8月中旬才知情

南韓知名經紀公司SM娛樂28日晚間發聲明，公告旗下藝人文泰一涉性犯罪相關刑案遭起訴，事態嚴重，無法繼續組合活動，退出所屬團體NCT，消息曝光讓人震驚，事後韓媒再報導其實韓國警方六月就立案調查，但泰一八月仍現身團體見面會感性告白粉絲，像是完全沒發生任何事，更讓人衝擊。

有網友得知警方立案2個月後公司才曝光消息，泰一甚至還出席這個月3日、4日舉行的NCT 127 8周年粉絲見面會，質疑公司是否考慮過「要保人」？但實在保不住了才公開此消息。不過綜合韓媒報導，SM娛樂回應表示是於八月中旬才得知此事，並在泰一接受警方調查後掌握相關資訊後才做出讓泰退團的決定並對外公告。

而SM娛樂罕見於聲明中點出涉及性犯罪並同時宣布退團，並直言「事態嚴重」，且官方換照取關、隊友甚至清空關注火速切割，也讓網友驚呼事情一定很大條，還有網友以過往爆出睡粉、劈腿私生活爭議的前NCT／WayV成員Lucas（黃旭熙）為例，認為SM娛樂當時對Lucas爭議的處理作法才是有想要保人的想法，這次文泰一涉及性犯罪，顯無不會保人，而是要徹底切割。

此外，據《朝鮮日報》報導，文泰一於28日首次接受傳喚調查，警方將與針對受害者陳述內容及相關資料進行檢閱後，所以到下周為止，暫時不會再次傳喚文泰一。

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