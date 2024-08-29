老婆生日蔡阿嘎送名牌包 建議「前員工」可賣包還債
百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆「二伯」36歲生日即將到來，蔡阿嘎及他的員工們為了給「二伯」準備生日禮物，自掏腰包到精品店選購精品包。然而，「二伯」在收到禮物後，聽員工為了生日禮物花費很多時間在尋找，表示自己平時都是在二手平台選購精品包，只要手機滑一滑，然後下單，包包直接送到手上。
「二伯」生日將近，員工提出要買精品包送老闆娘，貼心的舉動卻引來老闆蔡阿嘎吃醋，他笑說：「我生日你們整我、弄我，應該要整老闆娘吧！」甚至模仿前員工的口氣笑員工耶嫩「企劃不好笑」。對精品包也頗有研究的「二伯」則補充：「如果一個愛馬仕平均50萬，賣20個包就有8位數了。」也想起 「前員工」送的精品包，原先因為貴而捨不得丟掉，剛好藉由平台上網賣掉，這樣不僅可以回收資金，或是換成其他款式的包包，達到更高效的資源利用和個人需求滿足。
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