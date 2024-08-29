張菲出旅費？ 翁馨儀親揭實情 強調：我公公對我很好
女星翁馨儀與張菲小兒子張少懷結婚11年，育有1女1子，不時在社群分享夫妻放閃照及幸福家庭生活。近日翁馨儀分享到日本迪士尼的旅居，透露有朋友送她們全家來回機票，有網友猜測是否由公公張菲出旅費？對此，翁馨儀也出面揭露與公公私底下的互動。
翁馨儀近日分享一家四口到日本迪士尼遊玩的照片，並透露：「這趟日本旅居，是我朋友送我全家來回機票。」而金牛座的她還特地指定航空、許願升等，再加上刷卡里程折抵後「直接變成來回0元搭商務艙」，讓她興奮直呼：「這是不是不發篇炫耀文說不過去，但我朋友叫我不要標他，我就用迪士尼好朋友當他替身啦。」
有眼尖網友發現，翁馨儀發文中附上的照片，正巧是一家四口與卡通人物「高飛」合照，有網友不禁聯想到：：「是不是高飛代替張菲，哈哈哈，想像力豐富，趕快謝謝公公。」、「好友是菲哥嗎？」
對此，她則出面回說：「還真的不是，你多想了，我發這篇是想謝謝我朋友。」、「公公是公公，好友是好友。」並在限時動態上再次強調：「我公公對我很好，但請不要以偏概全，明明我的文就打得很清楚，別忽略我的付出，還有我朋友的付出，謝謝。」
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