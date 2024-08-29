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羅時豐爆溺愛么子！她分析釀禍「最大關鍵」：一步錯步步錯

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
羅時豐。圖／本報資料照片
羅時豐。圖／本報資料照片

羅時豐日前與姪子張敏慎鬧翻，而共同合作的「羅時豐DL.不務正Ya」更換管理團隊、頻道影片全數刪除，傳出背後原因疑似與羅時豐過於寵溺小兒子有關。對此，心理諮商師林萃芬則分析羅時豐疼兒卻「一步錯步步錯」的關鍵原因。

談話性節目《新聞挖挖哇》近日討論起羅時豐寵兒風波，林萃芬則認為羅時豐過度保護兒子，看到兒子發生車禍受傷，基於愧疚、補償心理，而對兒子有求必應，這也因此剝奪了孩子學習的機會。

而羅時豐當時在兒子車禍後，以「不捨指責小孩，希望不經一事，不長一智就好」回應媒體。對此，林萃芬則分析羅時豐的心理，認為他太在乎兒子情緒，但卻忘了去了解孩子身邊的朋友是怎麼樣的人、發生什麼樣的事，更忘了培養兒子的責任感、判斷力與解決問題的能力。

林萃芬也發現，羅時豐透過不斷催眠自己來合理化種種錯誤行為，這也導致兒子與人衝突時，兒子選擇與朋友去打對方，但其實應該要報警解決才是正確的，「發生事情過後，還是要和孩子一起面對問題跟討論，你的行為哪邊出了狀況。」

林萃芬強調，過度保護孩子會剝奪他學習的機會，孩子就會一步錯步步錯，不斷重蹈覆徹，「沒辦法幫助孩子說，我現在要怎麼做，不要再發生同樣的事情。」她也隔空向羅時豐建議，往後若再發生類似情況，應該要認真教育兒子正確的處理方式、行為，從旁幫助兒子因應各種大小挑戰，也藉機矯正孩子的錯誤觀念，不然只會把孩子寵壞。

林萃芬分析羅時豐育兒錯誤的關鍵。圖／摘自YT
林萃芬分析羅時豐育兒錯誤的關鍵。圖／摘自YT

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