文泰一涉性犯罪「事態嚴重」退NCT 官方換照、成員取關火速切割

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
泰一驚爆涉性犯罪。圖／截自IG／mo.on_air
泰一驚爆涉性犯罪。圖／截自IG／mo.on_air

南韓經紀公司SM娛樂今（28）日發出聲明，透露旗下藝人泰一（文泰一）涉性犯罪相關刑事案件遭起訴，討論後決定退出所屬團體NCT，震驚娛樂圈。

泰一涉性犯罪案件經公司發聲明公告後，有網友發現今年六月就有一名網友於IG曾控訴泰一偷拍，疑似找駭客入侵他人手機、毀掉他人人生，憤怒直言「去監獄代替去軍隊吧」。

網友對於公司直接發聲說出涉及性犯罪相當震驚，驚問「到底是做了什麼事？」，猜測恐涉及強姦？甚至不僅強姦？分析認為事情肯定很嚴重，並認為可能事情發生已有一段時間，他早就被調查了。而公司方面則表示泰一積極配合調查，有進展會再說明。

此外，網友發現公司將官方WVS已換成沒有泰一的團體照，也取消關注泰一，而NCT 127甚至有成員完全清空社群關注，火速切割，更讓網友直呼「事情一定很大條」，認為NCT處於大難臨頭各自飛，也有網友表示這是「正義切割」。

編輯推薦

相關新聞

文泰一涉性犯罪「事態嚴重」退NCT 官方換照、成員取關火速切割

南韓經紀公司SM娛樂今（28）日發出聲明，透露旗下藝人泰一（文泰一）涉性犯罪相關刑事案件遭起訴...

陳詩媛關Threads神隱2周 突曬「崩壞可愛」新照男友王齊麟秒留言

陳詩媛進入管制區接機之舉被批太高調，她事後發文道歉解釋，但似乎難抵輿論持續燒，這個月被發現悄悄關閉Threads帳號，社群也未更新，直到今年突曬照，讓粉絲留言「終於回來了」。

陳仙梅遭兒戳傷「眼球破一大塊皮」 驚悚傷勢曝光

8點檔女星陳仙梅2014年與攝影師老公結婚後，夫妻倆育有2子，近來傳出遭兒子「二度戳傷」，眼球破了一大塊皮！

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」 阿翰遭點名急發聲

波特王6月時曾提到中國砸錢對進行台灣文化統戰，邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片，當時引發社會大眾的熱議。如今有網友爆料，近日有第二波網紅到中國拍片，許多網紅紛紛遭點名。對此，曾扮演「九天玄女」暴紅的阿翰也出面回應。

野生李多慧「0偽裝騎機車」 遭認出反應超親民

韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台發展引發轟動，她今年繼續留在台灣發展，也常分享體驗台灣文化的畫面。近日有網友在路上巧遇李多慧騎機車等紅燈，畫面一出引發熱議！

43歲孫淑媚遭爆「秘婚生子」 親上火線回應

43歲的台語金曲歌后孫淑媚，如今以單身8年的她，屢屢被傳秘婚生子。近日有網友又在Threads分享她秘婚新聞，讓她忍不住出面回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。