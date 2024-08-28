文泰一涉性犯罪「事態嚴重」退NCT 官方換照、成員取關火速切割

南韓經紀公司SM娛樂今（28）日發出聲明，透露旗下藝人泰一（文泰一）涉性犯罪相關刑事案件遭起訴，討論後決定退出所屬團體NCT，震驚娛樂圈。

泰一涉性犯罪案件經公司發聲明公告後，有網友發現今年六月就有一名網友於IG曾控訴泰一偷拍，疑似找駭客入侵他人手機、毀掉他人人生，憤怒直言「去監獄代替去軍隊吧」。

網友對於公司直接發聲說出涉及性犯罪相當震驚，驚問「到底是做了什麼事？」，猜測恐涉及強姦？甚至不僅強姦？分析認為事情肯定很嚴重，並認為可能事情發生已有一段時間，他早就被調查了。而公司方面則表示泰一積極配合調查，有進展會再說明。

此外，網友發現公司將官方WVS已換成沒有泰一的團體照，也取消關注泰一，而NCT 127甚至有成員完全清空社群關注，火速切割，更讓網友直呼「事情一定很大條」，認為NCT處於大難臨頭各自飛，也有網友表示這是「正義切割」。

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