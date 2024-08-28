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陳詩媛關Threads神隱2周 突曬「崩壞可愛」新照男友王齊麟秒留言

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳詩媛更新社群曬新照。圖／截自IG／10yuan.0424
陳詩媛更新社群曬新照。圖／截自IG／10yuan.0424

Rakuten Girls 成員、女星「十元」陳詩媛和羽球選手王齊麟今年4月公開戀情，不時透過社群放閃，不過男友王齊麟巴黎奧運摘金返台時，陳詩媛進入管制區接機之舉被批太高調，她事後發文道歉解釋，但似乎難抵輿論持續燒，這個月被發現悄悄關閉Threads帳號，社群也未更新，直到今年突曬照，讓粉絲留言「終於回來了」。

陳詩媛今於社群突然曬出3張新照，除了微笑甜照外，也大方公開雙眼微閉嘴開開的表情，讓網友看了笑說「沒有崩照就不是十元了」。

而十元自14日分享全家影片後，約2周未再更新動態，今分享新動態，不少隊友、網友秒留言，男友王齊麟網也在內。網友直呼「看到妳發文了開葷」、「好可愛」，並讚「有女神」、「有正妹」，崩壞照更讓網友直呼「特別可愛」。

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陳詩媛更新社群曬新照。圖／截自IG／10yuan.0424
陳詩媛更新社群曬新照。圖／截自IG／10yuan.0424

陳詩媛更新社群曬新照。圖／截自IG／10yuan.0424
陳詩媛更新社群曬新照。圖／截自IG／10yuan.0424

陳詩媛更新社群曬新，男友王齊麟留言放閃。圖／截自IG／10yuan.0424
陳詩媛更新社群曬新，男友王齊麟留言放閃。圖／截自IG／10yuan.0424

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