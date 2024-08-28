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野生李多慧「0偽裝騎機車」 遭認出反應超親民

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李多慧在路上騎機車被粉絲巧遇。 圖／摘自IG
李多慧在路上騎機車被粉絲巧遇。 圖／摘自IG

韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台發展引發轟動，她今年繼續留在台灣發展，也常分享體驗台灣文化的畫面。近日有網友在路上巧遇李多慧騎機車等紅燈，畫面一出引發熱議！

昨（27）日有網友在threads上曝光一段影片，原PO在等紅綠燈時，驚見李多慧就在身旁，還與同車友人討論並直接大叫「李多慧」，李多慧看到原PO也開心對著鏡頭比YA。原PO事後還將畫面分享到threads上，興奮喊說：「不可能第一次看到李多慧是她在騎車吧」。而李多慧事後也將這段影片分享到IG限時動態上。

畫面一出，網友們紛紛留言表示：「是不是又要代言機車？ 光陽、優格 125就是她代言的」、「他真的實現了在台灣騎車的願望了」、「已經是歹丸郎了！」、「李多慧無誤！她還把重車駕照給考到了」、「可愛的多慧」、「太親民了吧」。

李多慧在路上騎機車被粉絲巧遇。 圖／摘自IG
李多慧在路上騎機車被粉絲巧遇。 圖／摘自IG

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由 @isabellathatgirll 發佈
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