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波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」 阿翰遭點名急發聲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
阿翰今年6月曾到蒙古旅遊。圖/摘自阿翰臉書
阿翰今年6月曾到蒙古旅遊。圖/摘自阿翰臉書

波特王6月時曾提到中國砸錢對進行台灣文化統戰，邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片，當時引發社會大眾的熱議。如今有網友爆料，近日有第二波網紅到中國拍片，許多網紅紛紛遭點名。對此，曾扮演「九天玄女」暴紅的阿翰也出面回應。

近日有網友出面爆料，中國對台灣的文化統戰第二波已悄悄啟動，網紅波特王第一時間出面證實，稱若發現刻意吹捧新疆的就要注意；恰巧「欸你這週要幹嘛」團隊近來正在當地旅遊，立刻遭點名，成員Ariel也緊急出面喊冤稱是自費旅遊。

此外，有不少網友立刻點名日前到蒙古的阿翰也有嫌疑。對此，阿翰昨天則緊急在threads上發聲表示：「我中國黑名單！笑死我，我只敢去外蒙古^_^」

阿翰澄清聲明一出，引來網友們圍觀，紛紛留言聲援：「阿翰您是全村的希望，千萬別跪，求您了」、「澟月穿女高中生制服也是有親日疑慮，真的不能去！！」、「阿翰不能去，張翰是可以去的喔」、「推一個，剛剛看到你被點名差點沒罵人」。

阿翰緊急出面澄清。圖/摘自threads
阿翰緊急出面澄清。圖/摘自threads

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