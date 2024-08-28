陳仙梅遭兒戳傷「眼球破一大塊皮」 驚悚傷勢曝光

8點檔女星陳仙梅2014年與攝影師老公結婚後，夫妻倆育有2子，近來傳出遭兒子「二度戳傷」，眼球破了一大塊皮！

陳仙梅常在社群平台分享生活近況，昨（27）日她突然透露眼睛遭兒子Ryder戳傷，醫生檢查後發現眼球破一大塊皮，坦言這兩天痛不欲生，「眼淚流八斤，腫到像割失敗的雙眼皮，得吃止痛藥才能避免分分秒秒的刺痛。」

她透露，半夜起床上廁所時，兒子討抱一手摟，卻不小心直接將手往她的眼球戳，而同樣的情節在2019年也發生過。被問為何還要跟小孩一起睡？她則坦言「再過二年抱他，他就會嫌棄的臉加厭惡的語氣推開我了吧，我...就陪到最後一刻吧」，還笑說老公在吃醋「一直唸...把我老婆還給我」。

陳仙梅眼睛遭兒子戳傷。 圖/摘自陳仙梅IG

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