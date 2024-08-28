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43歲孫淑媚遭爆「秘婚生子」 親上火線回應

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
孫淑媚。記者沈昱嘉／攝影
孫淑媚。記者沈昱嘉／攝影

43歲的台語金曲歌后孫淑媚，如今以單身8年的她，屢屢被傳秘婚生子。近日有網友又在Threads分享她秘婚新聞，讓她忍不住出面回應。

近日有網友在Threads分享孫淑媚秘婚生子的新聞，標題還寫著：「四十二歲孫淑媚要嫁了 新郎身分曝光太震撼」。對此，孫淑媚本人則親自在貼文下方留言：「單身…沒生過小孩…路過！」網友們紛紛在留言區聲援孫淑媚：「大陸的假新聞，今天看到也覺得很無言」、「媒體亂報，女神是不能隨便被污蔑的」、「媚阿，委屈妳了哈哈他們都開始安排妳的虛擬人生了」、「躺著也中槍的感覺」。

據悉，日前孫淑媚接受《聯合報》專訪時，坦言考慮過借精生子，但怕爸媽無法接受因而遲遲未行動。被問爸媽是否會催促她結婚？她說完全不會，甚至常建議她「一個人很好，不用煩惱這麼多」。

談及理想對象條件，孫淑媚希望是金城武跟李奧納多狄卡皮歐的綜合體，夢中情人還有動漫「間諜家家酒」男主角洛伊德佛傑，代表能跟單親爸爸結婚？她不假思索點頭：「願意啊！這樣就不用生小孩了。」

孫淑媚出面回應「秘婚生子」傳聞。 圖/摘自threads
孫淑媚出面回應「秘婚生子」傳聞。 圖/摘自threads

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