篠崎泫「發誓不吃牛」 親揭背後真正原因：難過到哭了

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）女友篠崎泫近來出面透露不吃牛的原因，表示13歲那年起聽了老師說了個故事後就再也不吃牛。

近日有網友好奇問篠崎泫不吃牛的原因：「是因為許願嗎？宗教嗎？還是怕牛的味道？還是我屬牛？家裡種田？」。對此，篠崎泫則表示，13歲那年聽到老師分享了一個故事，講到「牛會跪下來求人類不要殺牠，還會流眼淚（沒看過影片，純粹聽描述）」，讓她至今印象深刻，也從那時起就發誓不再吃牛。

篠崎泫直言，很少告訴別人她不吃牛的原因，因為過去她告訴別人時，對方往往一頭霧水，或是直接笑出來跟她說：「那殺其他動物也很慘忍，妳是不是就不要吃肉了？」。

有粉絲更好奇問說：「請問篠崎泫都不會想吃牛嗎？我也是看了戒殺放生的故事後不吃牛，但才2年多，最近不知道為什麼常常想吃牛」，篠崎泫回應說會想吃，「但每一次想吃的時候，我都會問我自己：『不吃會死嗎？有必須要吃嗎？』，其實也不會死，也不是必須得吃那只是一種慾望而已，鍛煉自我精神與慾望之間的關係很重要食慾、物欲任何慾望都是，其實我們並不是真的需要他們，沒有滿足那些慾望我們也還是會活得好好的」。

此外，篠崎泫更強調，自己是個重承諾的人，因此不會為了滿足口腹之慾而打破過去所發過的誓。她更開玩笑說：「像我最理想是希望自己啥都不吃，做個食光食氣者，但我知道我目前還做不到就不會亂發誓，量力而為就好」。

篠崎泫揭露不吃牛真正原因。 圖/摘自IG

篠崎泫揭露不吃牛真正原因。 圖/摘自IG

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